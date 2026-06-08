Asırlardır süregelen ata sporu nefesleri kesti - Son Dakika
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Asırlardır süregelen ata sporu nefesleri kesti

Asırlardır süregelen ata sporu nefesleri kesti
08.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:21
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Kocaeli Derince'de düzenlenen 5. Geleneksel Cirit Şöleni'nde ata sporu cirit, mehteran gösterileri ve müsabakalarla vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte kültürel miras vurgusu yapıldı.

Derince'de düzenlenen 5. Geleneksel Cirit Şöleni'nde ata sporu cirit, mehteran gösterileri ve nefes kesen müsabakalar eşliğinde vatandaşlarla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının yaşatılması amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Erzurumlular Derneği iş birliğiyle düzenlenen "5. Geleneksel Ata Sporumuz Cirit Şöleni", Derince Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı'nda vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Mehteran eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başlayan programda ata sporu cirit bir kez daha gelecek nesillerle buluşturuldu. Mehteran gösterileri, halk ozanları ve cirit müsabakalarıyla renklenen programda birlik, beraberlik ve kültürel miras vurgusu ön plana çıktı.

"Bu miras geleceğe aktarılmalı"

Programın açılışında konuşan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, ciridin yalnızca bir spor olmadığını belirterek, "Türk milletinin asırlardır yaşattığı cesaretin, mertliğin ve birlik ruhunun simgesi olan ata sporumuz için bir araya geldik. Cirit sadece bir spor değil, tarihimizden geleceğe taşıdığımız önemli kültürel mirastır. Atalarımızın savaş meydanlarında gösterdiği cesaretin en güzel örneklerinden biridir. Bu kültürü yaşatmanın ve genç nesillere tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kültürel değerlere vurgu

Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ise yaptığı konuşmada, geleneksel değerleri yaşatan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, "Bu tür etkinlikler yaşadığımız şehre değer ve renk katıyor. Ata sporumuzun genç kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Bu kültürü yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"Köklü medeniyetin temsilcileriyiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk de konuşmasında kültürel mirasın önemine dikkat çekti. Köktürk, milletlerin ayakta kalmasında kültürün belirleyici rol oynadığını belirterek, "Köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Geleneklerimizi, değerlerimizi ve kültürel hafızamızı yaşatmak geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Bu tür organizasyonlar sadece etkinlik değil, aynı zamanda kültürel aktarımın güçlü parçasıdır" diye konuştu.

Nefes kesen müsabakalar

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen cirit gösterileri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlarıyla hünerlerini sergileyen sporcular, ata sporunun heyecanını izleyicilere yaşattı. Davul ve zurna eşliğinde takip edilen müsabakalarda renkli görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar geleneksel kültürün önemli parçası olan ciride yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca süren etkinlikler, hem kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sundu hem de vatandaşları ortak bir gelenek etrafında buluşturdu. Büyük ilgi gören şölen, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Asırlardır süregelen ata sporu nefesleri kesti - Son Dakika

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