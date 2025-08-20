Derince'de 'Sev Kardeşim' filmi ile Kütüphanemde Film Arası Etkinliği - Son Dakika
Derince'de 'Sev Kardeşim' filmi ile Kütüphanemde Film Arası Etkinliği

Derince\'de \'Sev Kardeşim\' filmi ile Kütüphanemde Film Arası Etkinliği
20.08.2025 09:53  Güncelleme: 09:54
Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'ndaki Yaşam Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Kütüphanemde Film Arası' etkinliğinde, Türk sinemasının klasiklerinden 'Sev Kardeşim' filmi izleyicilere sunuldu. Katılımcılar, etkinliğin keyifli geçtiğini ve sosyal-kültürel faaliyetlerin devamını beklediklerini ifade etti.

Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde yer alan Yaşam Kütüphanesi'nde "Sev Kardeşim" filmi ile kitapseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneleri sadece kitap okunacak yer imajının dışına çıkarıp, keyifli, güzel ve verimli vakit geçirmeyi sağlayan mekanlar haline getiriyor. Bu kapsamda Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kütüphanemde Film Arası" etkinliği, kitapseverleri bu kez sinema ile buluşturdu. Etkinlik, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde yer alan Yaşam Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Açık hava konseptinde düzenlenen film gösteriminde, Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından "Sev Kardeşim" filmi izleyicilerle buluştu. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Etkinliğe katılanlar, film gösteriminden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamını beklediklerini ifade etti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin hem kültürel anlamda zenginleştirici hem de sosyalleşme açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

