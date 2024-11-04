Derme Çatma Barakadan Konteyner Kente - Son Dakika
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Derme Çatma Barakadan Konteyner Kente

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Müjgan Mortaş, Osmaniye Valiliği'nin yardımıyla konteyner kente yerleştirildi.

04.11.2024 14:09
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Derme çatma barakada yaşayan kadın, konteyner kentte yerleştirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de kendi yaptığı derme çatma barakada yaşayan 49 yaşındaki Müjgan Mortaş'a Osmaniye Valiliği sahip çıktı.

Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, kendi yaptığı derme çatma bir barakada ve parklarda yaşayan 49 yaşındaki Müjgan Mortaş'a Osmaniye Valiliği sahip çıktı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın girişimleriyle, devreye giren Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kendi yaptığı derme çatma bir barakada bulunan Müjgan Mortaş'ı ikna etmeye çalıştı. Herhangi yardımı ve desteği kabul etmeyen Müjgan Mortaş, sokakta mutlu olduğunu, hiçbir yere gitmek istemediğini, daha önce kadın konukevinde kaldığını, şu an yeniden gitmek istemediğini söyledi. Emniyete götürülen Mortaş, burada yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek Karaçay Konteyner kentte yerleştirildi.

Konuyla ilgi açıklama yapan Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, "Perşembe günü akşam saatlerinde aldığımız bir ihbar neticesinde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda Müjgan ablamızı aramaya çıktık. Sağda bulamadık kendisini. Ancak arama yaptığımız lokasyonda sokakta kaldığını hava şartlarının soğuk olduğunu öğrendiğimizden dolayı sahada arama yaptık. Cumartesi günü saat 14.30'da civarlarında gelen ihbar sonucunda Valimiz Erdinç Yılmaz'ın talimatlarıyla Müjgan Hanım'ı aldık, konteyner kente yerleştirdik. Burada daha sıcak bir ortamda daha iyi bir yerde bulunmasını sağlıyoruz. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda burada daha iyi bir ortamda, daha sıcak bir ortamda bulunmasını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Derme Çatma Barakadan Konteyner Kente - Son Dakika

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