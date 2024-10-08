Dernek başkanı; şehit ailelerine ücretsiz hizmet veren esnafa 'Yapmayın' diye seslendi - Son Dakika
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Yerel

Dernek başkanı; şehit ailelerine ücretsiz hizmet veren esnafa 'Yapmayın' diye seslendi

Dernek başkanı; şehit ailelerine ücretsiz hizmet veren esnafa \'Yapmayın\' diye seslendi

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşmaya Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit aileleri ile gaziler için ücretsiz hizmet veren esnafa çağrıda bulundu.

08.10.2024 09:15
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Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşmaya Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, şehit aileleri ile gaziler için ücretsiz hizmet veren esnafa çağrıda bulundu.

Vefa borcunu ödeme adı altında bazı esnaflar tarafından yapılan ücretsiz hizmeti uygun bulmadıklarını dile getiren Ömer Demir; 'Devlet şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında' diyerek yapılan ücretsiz hizmet rencide edici bulduklarını belirtti. Demir açıklamasında şunları söyledi; "Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık. Son zamanlarda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına bazı esnaflarımız tarafından kampanyalar yapılmaktadır. Bu kampanyaları şehit aileleri olarak uygun bulmuyoruz. Eğer bir esnafımız şehitlerimizi ve gazilerimizi düşünerek bazı kampanyalar yapmak istiyorsa bunu şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına değil, diğer ihtiyaç sahibi ailelere hiç kimse bilmeden yardım edebilir."

Devletin her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduğunu ifade eden Demir; "Bu gibi kampanyaların yapılması iyi niyetten olabilir. Lakin altına yapılan yorumlar şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rencide etmektedir. Vatanın bölünmez bütünlüğü yüce Türk Milleti'nin birlik ve beraberliği için canını veren aziz şehitlerimizin ve uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerimizin hiçbir kampanyaya ihtiyacı yoktur. Bu nedenden dolayı böyle kampanyaların paylaşılmamasını rica ediyoruz. Gerçekten şehitlerimiz adına bir kampanya yapılacaksa, araştırılıp ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve zor durumda olan ailelere yapılması gerek. Değerli esnaflarımızdan rica ediyoruz; şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına kampanya yapmamalarını rica ediyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ömer Demir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dernek başkanı; şehit ailelerine ücretsiz hizmet veren esnafa 'Yapmayın' diye seslendi - Son Dakika


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