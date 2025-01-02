Destine Yurdu\'ndan Lösemili Çocuklara Moral

Yerel

Şifa Oyuncakları Projesi ile Destine Yurdu öğrencileri lösemili çocuklara moral ve destek oldu.

Destine Hatun Yurdu gönüllü öğrencileri Şifa Oyuncakları projesi kapsamında Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören lösemili çocuklar ile bir araya geldi. Etkinlik, hem çocukların hem de ailelerinin moral bulmasını sağladı.

Etkinlik çerçevesinde Destine Hatun Yurdu'ndan gönüllü öğrenciler, hastanede tedavi gören çocuklarla zaman geçirerek onlara oyun ablalığı yaptı. Öğrenciler, hastane ziyaretlerinde çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti.

Etkinlikte lösemili çocuklar, geleneksel ebru sanatıyla tanıştı. Renkli boyalarla su yüzeyinde şekiller oluşturan çocuklar, kendi eserlerini ortaya çıkardı.

Etkinliğe Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Cennet Durğut'da katıldı. - AFYONKARAHİSAR