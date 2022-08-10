Başkent'te fabrika önünde gerginlik - Son Dakika
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Başkent'te fabrika önünde gerginlik

10.08.2022 11:46
Başkent'te fabrika önünde gerginlik

Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan'daki firmanın fabrikası önünde toplandı.

Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan'daki firmanın fabrikası önünde toplandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle polis önlem aldı.

Kamuoyunda "Deterjanpazarı Com" olarak bilinen ve sattıkları ham maddeyi işleyen vatandaşlardan üç katı fiyatına geri alan firmanın Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri önlem aldı. Yaşanan gerginlik devam ediyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kahramankazan, Hamster Coin, Saray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkent'te fabrika önünde gerginlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkent'te fabrika önünde gerginlik - Son Dakika
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