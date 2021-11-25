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DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması

25.11.2021 11:23
DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Ulusal ve uluslararası başarılara imza atan bilim insanlarımızla çağın gereklerine uygun, milli ve manevi değerlerimize bağlı öğretmen adayları yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 24 Kasım Öğretmenler Gününü Buca Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen programla kutladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ile DEÜ'lü akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda; DEÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilimdalı tarafından düzenlenen Portreler Gülümseyen Öğretmenler Sergisinin açılışı da yapıldı. Etkinlikte ayrıca, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit'in "Eğitimde İnovatif Uygulamalar ve 21. Yüzyıl Becerileri: İzmir İl MEM Örneği" sunumu katılımcılarla paylaşırken, 2019 yılında 'Küresel Öğretmen Ödülü'ne layık görülen Zeliş Kurt geleceğin öğretmenlerine deneyimlerini anlattı.

"Eğitim kavramı aslında sosyal ve iktisadi hayatın gücünü de şekillendiriyor"

Programın açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, insan yetiştirmenin ve ona hedefler kazandırmanın büyük bir emek gerektirdiğini belirterek, "Eğitimin hayat boyu devam edecek bir süreç olması, öğretmenleri her zaman değerli kılıyor, çabalarını anlamlı hale getiriyor. Bugün dünyanın her ülkesinde çocukluktan yetişkinliğe kadar geçen süreçte temel eğitime önem veriliyor; çünkü insanda kalıcı tutum ve davranış geliştirmeyi hedefleyen; eğiticinin bilgisine ve tecrübesine dayanan eğitim kavramı, aslında sosyal ve iktisadi hayatın gücünü de şekillendiriyor" dedi.

Rektör Hotar, Buca Eğitim Fakültesinin yetiştirdiği değerleriyle memleketin dört bir noktasına uzandığını, aklın ve bilimin ışığını çocuklara ve gençlere tuttuğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası başarılara imza atan bilim insanlarımıza sahip Buca Eğitim Fakültemizde öğretmen adayları, çağın gerektirdiği eğitim metotlarına uygun şekilde; milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetiştiriliyor" dedi.

Küresel korona virüsü pandemisine rağmen devletin aldığı önlemler sayesinde eğitim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi için öğretmenler ve eğitim camiasının olağanüstü gayret gösterdiğini ifade eden Hotar, "Evlatlarımızı sevgi ve sabırla yetiştirdiğiniz için öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyoruz" diye konuştu.

Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de, yeni yetişen kuşaklara gelişmelerinin anahtarı olan bilgi, kültür, beceri birikimi yeteneğini öğretmenlerinin kazandırdığını ifade ederek, "Her görevde başarının sırrı kişinin yaptığı işi sevmesidir. Öğretmenlik mesleğinde bu yaklaşım daha da büyük önem taşır. Öğretmenlikte, insanı, eğitileni, çocuğu sevmek başarı için şarttır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de değimiyle fikri hür, vicdanı hür yeni nesilleri sizler yetiştirmek durumundasınız. Fikir sahibi, zeki, özgüveni yüksek, vicdanlı nesiller sizin ellerinizde şekillenecektir" açıklamasında bulundu.

Genç meslektaşlarıyla ve geleceğin öğretmenleriyle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ise, "Sizlere çok ihtiyacımız var. Biliyoruz ki bu memleket sizlerin katkılarıyla, yeni neslimizin erdemli yürüyüşle taçlanacak. Dünya bu kadar hızlı değişir ve gelişirken öğretmenin rolü hiçbir zaman azalmadı ve artarak devam etti. Bilgiyi ve bilgiyi üretme yollarını öğrenerek ve bunu davranışa dönüştürerek yeni neslin inşasında siz gençlere çok ihtiyacımız var" dedi.

Etkinlik kapsamında, Buca Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Anabilimdalı tarafından düzenlenen Portreler Gülümseyen Öğretmenler Sergisinin açılışı da yapıldı. DEÜ'de görevli akademisyenlerin resimlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün akademisyenlerin fotoğraflarından oluşturulan portresinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Buca Eğitim Fakültesi Müzik Anabilim Dalı Korosu ve İzmir Mandolin Orkestrası da 24 Kasım Öğretmenler gününde izleyenlere müzik ziyafeti sundu. - İZMİR

DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması
DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması
DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması

Dokuz Eylül Üniversitesi, Öğretmenler Günü, Eğitim Fakültesi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DEÜ'de Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika


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