Dev Çekirge Adıyaman\'da Şaşırttı

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından görülen dev çekirge şaşırttı.

Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nin kuzey kesiminde bulunan Görlevik mevkiinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen dev çekirge görüldü. Bölgede karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, çekirgenin normal çekirgelere göre oldukça büyük olması nedeniyle şaşırttı.

Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki çekirge, kısa süre bölgede gözlemlendikten sonra gözden kayboldu.