Dev market zincirini fareler bastı, reyonda peynir kalmadı - Son Dakika

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Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler 'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yedikleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken, o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

FARELERİN HEDEFİNDE ŞARKÜTERİ REYONU VARDI

Görüntülerde iki farenin şarküteri reyonunda bulunan sucuk ve salamları sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşın şaşkınlığı ise videoya yansıdı.