DEVA Partisi 2. Olağan Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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DEVA Partisi 2. Olağan Kongresi Yapıldı

DEVA Partisi, Ankara'da 2. Olağan Büyük Kongresi'ni düzenleyerek yeni bir yol vurgusu yaptı.

13.10.2024 00:29
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DEVA Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirildi

ANKARA - Demokrasi ve Atılım Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi'ni Ankara'da düzenledi.

DEVA Partisi, 2. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre divan başkanının seçilmesiyle devam etti. DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nin Divan Kurulu Başkanı Halil Çanakçı oldu. Partisinin tek adayı olan Ali Babacan genel başkan seçilirken, yardımcılar ve yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi için sandığa gidildi.

"Siyasi partilerin büyük kongreleri bir muhasebedir"

Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir konuşma yapan Babacan, "Dertliyiz, içimiz kan ağlıyor ama umudumuzu asla yitirmedik hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Bu güzel ve büyük ülke için tüm varlığımızı ortaya koyarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Siyasi partilerin büyük kongreleri bir muhasebedir. Ülkenin geldiği durumun muhasebesidir. Partilerin yaptığı çalışmaların muhasebesidir. Büyük kongre aynı zamanda yeni bir heyecandır, yeni bir coşkudur. İşte bizim bu ikinci büyük kongremiz ve ikinci büyük kongremize giden süreçte de biraz önce değerli Divan Başkanımız İbrahim Bey'in de söylediği gibi çok ciddi bir özeleştiri ve iç değerlendirme sürecinden geçtik. Dış eleştirileri açık ve dış değerlendirmeleri de sonuna kadar kapıyı açan çok faydalı görüşmeler, değerlendirmeler, analizler, istişareler yaptık. Bütün bunların sonunda ve bütün bu çalışmaların sonucunda ise bizim şu anda yapmakta olduğumuz büyük kongremiz sadece partimiz için değil, Türkiye için yeni bir yolun başıdır" diye konuştu.

"Siyaseti 2 kutuplu hale getirip Türkiye'de siyaset yapma zeminini yok etmek istiyorlar"

Kongrenin ana mesajının 'yeni bir yol' olduğunu belirten Babacan, "Neden yeni bir yol? Çünkü bunlar siyaseti 2 kutuplu hale getirip Türkiye'de siyaset yapma zeminini yok etmek istiyorlar. Türkiye'yi siyaset siyasetsizleştirmek istiyorlar. Siyasetin 2 kutba ayırıp milletimizin birbirine kırdırmak istiyorlar, birbirine düşürmek istiyorlar. Çünkü ancak bu şekilde destek bulabiliyorlar. Bunlar siyaset zeminde yok edip çok sesliliğin çoğulculuğun önünü kapatmak, Türkiye'nin renkliliğini siyah ve beyaz olarak 2 alana hapsetmek istiyorlar. Bu model kavga üretir, çatışma üretir, çoğulculuğu yok eder ve Türkiye'yi geriye götürür. Bu model ülkeyi kırılmalara götürür. Bu model ülkeyi umutsuzluğa götürür. Sadece 2 tercih var ve ülkenin çıkışı yok. Şu anda gençlerimiz umutsuzsa işte bu 2 kutuplu siyaset sebebiyle umutsuz, her 2 tarafta da aradığını bulamadığı için umutsuz. Bütün araştırmalarda şu anda başka gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımız 'gönlüme göre bir siyasi parti bulamıyorum. Beni temsil edecek insanlar bulmakta güçlük çekiyorum' diyorsa bu 2 kutba hapsedilmiş siyasetin sonucu işte biz tam da bu sebeple diyoruz ki milletimizi 2 tercihten birine zorlayan bu dayatmaya itirazımız var. Demokrasimize nefes aldıracak, milletimizin gönül rahatlığıyla destek vereceği güvenli yeni bir yola ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEVA Partisi 2. Olağan Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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