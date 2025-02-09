Deve Güreşi İzlerken Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti

Yerel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde deve güreşini izlediği sırada kalp krizi geçiren 61 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kuyucak deve güreşi alanında protokol tribününde gerçekleşti. CHP Kuyucak ilçe yönetiminden 61 yaşındaki Ömer Gerçeker, güreşleri izlemek üzere erken saatlerde protokol tribününde yerini aldı. Aydın genelinden gelen CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri ile birlikte güreşleri izleyen Gerçeker, oturduğu sandalyede fenalaşarak bir anda yere yığıldı. O esnada hemen ön sırada oturan Nazilli Belediye Başkanı Doktor Ertuğrul Tetik, Gerçeker'e ilk müdahaleyi yaptı. Şahsın kalp krizi geçirdiğini belirleyen Tetik, 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundurdu. Uzun süren kalp masajı müdahalesine karşı tekrar kalbi atmaya başlayan Gerçeker, 112 ekiplerinin yoğun trafik nedeniyle deve güreşi alanında gelememesi nedeniyle belediyeye ait zabıta arabasıyla alanın hemen dışında bekleyen 112 ekiplerine ulaştırıldı. Bu sırada kalp masajını sürdüren Dr. Tetik, ambulansa ulaşana kadar mücadele etti. Ancak burada tekrar kalbi duran Gerçeker, önce ambulansta, sonra da Kuyucak ilçe hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

61 yaşında, yalnız yaşadığı öğrenilen Gerçeker'in 2018 yılından bu yana şeker ve yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu ifade edildi. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Kuyucak belediye meclis üyeleri acı olayın ardından başsağlığı dileğinde bulunurken, Gerçeker'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN