Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Metin Çetin Hayatını Kaybetti

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Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Kurucu ve Onursal Başkanı Metin Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet eden DEGÜF Onursal Başkanı 72 yaşındaki Metin Çetin, Ekim ayı başından bu yana çeşitli sağlık sorunlarından nedeniyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ağırlaşa Çetin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ölüm haberi ailesi ve devecilik camiasını yasa boğdu. Çetin'in cenazesinin 29 Ekim Salı günü ikindi namazına müteakip Bey Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN