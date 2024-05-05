Develi'de Geleneksel Hızır İlyas Şenlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Develi'de Geleneksel Hızır İlyas Şenlikleri Düzenlendi

Develi\'de Geleneksel Hızır İlyas Şenlikleri Düzenlendi

Kayseri'nin Develi ilçesinde her yıl düzenlenen Hızır İlyas Şenlikleri, Develi Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirildi. Şenliklere ilçe ve çevre illerden katılım sağlandı. Belediye Başkanı Adem Şengül, şenliklerin Anadolu'nun kültürel mirasları arasında yer aldığını vurgulayarak, geleneği yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Etkinlikte etli pilav ikram edildi ve müzik dinletileri gerçekleştirildi. Şenlikler, ilçe Müftüsü Emin Patan'ın duasıyla sona erdi.

05.05.2024 15:15  Güncelleme: 15:18
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Kayseri'nin Develi ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılmakta olan Hızır İlyas Şenlikleri Develi Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlendi.

Hıdrellez Tepesi'nde düzenlenen şenliğe; ilçe ve civarından gelen vatandaşların yanı sıra İstanbul derneklerinin temsilcileri de katılım sağladı. Organizasyonda Develi Belediye Başkanı Adem Şengül yaptığı konuşmada; Anadolu'nun kültürel mirasları arasında olan Hızır İlyas Şenlikleri'nin Develi'de yıllardan beri kutlanmakta olduğuna dikkat çekerek; "Bu geleneği yaşatmak için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" dedi. Şenliklerde 5 kazanda pişirilen etli pilav, protokol üyeleri tarafından misafirlere ikram edildi. Şenlikler öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin marşları ayrıca renk kattı. Etkinlikte ayrıca Yasin Kaman ve ekibi Aşık Seyrani'den eserler sundu. İlçe Müftüsü Emin Patan'ın günün anlam ve önemi ile ilgili duası ile şenlikler son buldu.

Etkinliklere; Belediye Başkanı Adem Şengül, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ticaret odası, esnaf odası, şoförler odası, esnaf kefalet kooperatifi, İstanbul Genç Develililer Derneği temsilcileri ile muhtarların yanı sıra vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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