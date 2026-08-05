Develi'de Veda Hutbesi Okuma Etkinliği - Son Dakika
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Develi'de Veda Hutbesi Okuma Etkinliği

Develi\'de Veda Hutbesi Okuma Etkinliği
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Develi'de Milli Eğitim ve Müftülük işbirliğiyle 150 öğrenci Veda Hutbesi okuma etkinliği düzenlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Develi Müftülüğü arasında yapılan işbirliği ile Veda Hutbesi Okuma Etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, ilçedeki yaz Kur'an kurslarından bir bölümünün katılımı ile Develi Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu'nda 9 sınıftan 150 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Develi Müftülüğü'ne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi'nin 5 yıldır yürüttüğü Nevzer Erciş İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden yaz Kur'an kursu kapsamında ok atıcılığı, at biniciliği, yüzme, futbol, bilgisayar oyunları, sanal gözlük ile Mekke ve Kudüs gezi turu, Kayseri gezisi, yaz kampı, hayvanat bahçesi gezisi gibi etkinlikler yanı sıra veda hutbesi okuma etkinliği de düzenlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Develi'de Veda Hutbesi Okuma Etkinliği - Son Dakika

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