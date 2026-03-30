Develi Orman Muhafızları Sinop\'ta Mesleki Eğitim Aldı

Develi'de görev yapan orman muhafızları Sinop'ta düzenlenen çalıştaya katılarak mesleki becerilerini geliştirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde görev yapan ve özellikle yaz aylarında meydana gelen muhtemel orman yangınlarında ön sıralarda mücadele eden orman muhafızları, Sinop'ta düzenlenen Orman Muhafaza Memurları Derneği tarafından düzenlenen İstişare Çalıştayı'na katıldı. Sahadaki tecrübeler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen çalıştaya; Develi'den katılan muhafızlar, mesleki becerilerini de geliştirdi. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın katıldığı çalıştayda, ormanların korunması, orman yangınlarıyla mücadele, kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunmasına ilişkin sahada görev yapan orman muhafaza memurlarının karşılaştığı mesleki zorluklar ve çözüm yolları ele alınırken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalıştaya katılan Orman Muhafızı Derneği Başkan Yardımcısı Bünyamin Yurdakul da, "Türkiye'de ormancılık faaliyetlerinin daha verimli yapılması, koruma ve üretim işlerinin verimli hale getirilmesi, doğa koruma ve milli parklarda doğal yaşam çeşitliliğini korumak eko sistemin bozulmasına fırsat vermemek için çalıştay düzenledik. 'Yeşil vatanı' ve 'doğal vatanı' gelecek nesillere eksiksiz aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KAYSERİ