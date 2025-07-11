Develi Yaz Spor Okulları\'na Yoğun İlgi

Develi'de düzenlenen Yaz Spor Okulları'na öğrencilerden yoğun katılım sağlandı.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Develi Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Yaz Spor Okulları'na bin 700 kursiyer kayıt yaptırdı.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz kursu olarak 2025 yaz sezonunda voleybol, futbol, masa tenisi, badminton, jimnastik, taekwondo, yüzme ve step plates spor dallarında kurslar devam ediyor. - KAYSERİ