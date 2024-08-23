Devlet Bahçeli, Ertuğrul Gazi\'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için davet edildi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 743'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Devlet Bahçeli davet edildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Talha Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, bu sene 743'üncüsü düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne Devlet Bahçeli'yi davet etti.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Durgut, "Bilge liderimizin tüm Söğütlü hemşehrilerimize selamı var" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK