Devlet Çiftçiyi Mağdur Ediyor

Devlet çiftçiye "ekin" diyor DSİ ekili alanları düzlüyor

Çiftçilere verilen süre doldu DSİ göl havzasındaki ekili arazileri iş makinesi ile düzledi

BURSA - Devlet bir yandan kanuni düzenleme ile ekilmeyen tarım arazilerine ekim şartı getirirken, diğer yandan Devlet Su İşleri Gölbaşı Baraj Gölü havzasında çiftçilerin ekili marul, maydanoz, fasulye gibi sebze ekili arazilerini iş makineleriyle düzledi. Çiftçiler, "45 gün süre istemiştik. Ancak kabul görmedi. Devlet bir yandan boş tarım alanlarına ekim yapın diyor, diğer taraftan DSİ iş makineleriyle ekili alanları dümdüz ediyor" dediler.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün, Kestel ilçesi Gölbaşı havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapan üreticilere verdiği süre 5 Mayıs itibarıyla doldu. Üreticilerin arazilerini tahliye etmemesi üzerine DSİ ekipleri, iş makineleriyle göl havzasına geldi. Güvenlik önlemleri altında ekili araziler, iş makineleriyle düzlendi. Geçen hafta uyarı üzerine lahanasını toplayan bir üreticinin üretim yaptığı arazi ise göl seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

Üreticiler, çok masraf yaptıklarını, tohum, gübre, ekim ve dikim maliyetlerini karşılayamadan ürünlerinden olduklarını belirterek, 45 gün süre istediklerini ancak kabul görmediğini söyledi. Göl havzasında üretim yapan Hasan Esen, yaptığı açıklamada 2 yıl ekilmeyen arazilerin el konulup kiralanmasına yönelik yönetmelik varken boş araziyi ektikleri için kendilerine yapılanı anlamadıklarını söylerken çelişkili kararlar yüzünden mağdur olduklarını kaydetti.

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Gölbaşı Baraj Gölü havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapanların sürekli süre talep ettiğini ancak hasadı yapılan ürünün yerine hemen yeni ekim yapıldığını belirterek, tüm işlemlerin hukuka bağlı kalınarak, kamu menfaati gözetilerek yürütüldüğü ve ekime izin verilmeyeceğini açıkladı.