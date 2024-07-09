Devlet Desteğiyle Açılan Mado & Cafe Restorant\'tan Elde Edilen Gelir Köylere Yol ve Öğrencilere Burs Olarak Değerlendirilecek

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Devlet desteğiyle Ergan Dağı Kayak Merkezinde açılışı yapılan Mado & Cafe Restorant'tan elde edilen gelir köylere yol, öğrencilere burs olarak değerlendirilecek.

Erzincan'da Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan Ergan Dağı Kayak Merkezinde devlet desteğiyle yapımı tamamlanan Mado & Cafe Restorant'ın açılışı yapıldı. İşletmeden elde edilen gelirin köylere yol, öğrencilere burs olarak değerlendirileceği belirtildi.

Açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve il protokolü katıldı.

Vali Aydoğdu, açılışı yapılan işletmenin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyerek, "Erzincan'daki her vatandaşımızındır burası. Çünkü burası devletimizin vergileriyle açılmış bir müessesedir. Ne kadar Erzincan'ın değerlerini yukarı taşırsak, Erzincan'ın güzelliklerini kendi şehrimizdeki insanlara ve dışarıdaki insanlara gösterirsek Erzincan'ımızın marka değeri o kadar yüksek olur. İnşallah güzel kazançlar elde eder burası. Çünkü bu kazançlar, köylerimize yol, öğrencilerimize burs ve vatandaşımıza geri dönecek bir sermaye olacak." dedi. - ERZİNCAN