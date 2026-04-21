Devlet İnterneti Yapay Zeka Uyumlu Hale Geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital alanda doğru bilginin korunması ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kamu internet sitelerinde yapay zeka uyumlu teknik standart dönüşümünü resmen başlattı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkanlığımız, dijital alanda doğru bilginin korunması ve dezenformasyonla mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla kamu internet sitelerinde yapay zeka uyumlu teknik standart dönüşümünü resmen başlattı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen resmi yazı, devletin dijital içeriklerinin yapay zeka sistemleri tarafından daha doğru, daha güvenilir ve öncelikli kaynak olarak algılanmasını sağlayacak yeni dönemin başlangıcı oldu" denildi.

Yapay zeka güvenilir başvuru kaynağı haline getirilmesi hedefleniyor

İletişim Başkanlığı paylaşımın devamında, "Yazıda, büyük dil modelleri ve üretken yapay zeka teknolojilerinin bilgiye erişim biçimlerini köklü şekilde değiştirdiğine dikkat çekilirken, teyit edilmemiş veriler üzerinden üretilen hatalı ve yanıltıcı içeriklerin kamuoyunda ciddi riskler doğurabileceği net biçimde ortaya kondu. Bu nedenle kamu kurumlarının dijital varlıklarının yalnızca vatandaşlar için değil, yapay zeka sistemleri için de güvenilir başvuru kaynağı haline getirilmesi hedefleniyor. Başlatılan teknik standart uygulamasıyla, kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan içeriklerin, kurumsal yapıların ve öncelikli referans alanlarının yapay zeka sistemleri tarafından doğru biçimde tanınması ve yorumlanması amaçlanıyor. Böylece kamusal bilginin bütünlüğünün korunması, resmi içeriklerin görünürlüğünün artırılması ve dijital alanda Türkiye'nin iletişim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

Resmi bilginin tek kaynaktan sağlıklı biçimde dolaşıma girmesi bakımından öncü ve belirleyici bir adım olacak

İletişim Başkanlığının attığı bu adım, yalnızca teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda bilgi kirliliğine, manipülasyona ve dijital dezenformasyona karşı stratejik bir koruma hattı olarak öne çıkıyor.

Kurumlara iletilen rehberde dosya yapısı, teknik gereklilikler ve örnek uygulamalara ayrıntılı şekilde yer verildi. Süreç, İletişim Başkanlığı tarafından yürütülecek değerlendirme ve dayanıklılık testleriyle desteklenecek, kurumların hazırlık düzeyi, veri bütünlüğü ve teknik uyumluluğu bu kapsamda ele alınacak. Böylece kamu kurumlarının dijital mecralarda hem vatandaşlara hem de yapay zeka temelli sistemlere karşı daha sağlam, daha tutarlı ve daha güvenilir bir iletişim yapısına kavuşması hedefleniyor.

Söz konusu dönüşüm, yapay zeka çağında kamu bilgisinin korunması, devletin dijital hafızasının güçlendirilmesi ve resmi bilginin tek kaynaktan sağlıklı biçimde dolaşıma girmesi bakımından öncü ve belirleyici bir adım olacak. - ANKARA