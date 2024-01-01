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Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı - Son Dakika
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Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçiğin yeni yıllarını kutladı ve şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti. Mektuplarda çocuklar, askerlere duydukları saygıyı ve minnettarlıklarını ifade ettiler.

Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe mektuplar yazarak yeni yıllarını kutladı
01.01.2024 - 14:42,
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Devlet korumasındaki çocuklar, Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla hem yeni yıllarını kutladı hem de şehitler için başsağlığı mesajlarını iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, yazdıkları mektuplarla vatan savunmasında görevli Mehmetçiğin yeni yıllarını kutladı. Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki terör saldırıları sonucu şehit olan askerler için de başsağlığı mesajlarını ileten çocuklardan biri mektubunda, "Şehitlerimiz olmasaydı, sizler olmasaydınız bu vatan, bu millet şu an olmazdı" ifadelerine yer verdi.

2'nci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ise asker olmak istediğini belirterek, Mehmetçiğe selamlarını iletti. Bir başka çocuk da, "Siz bizim için çok değerlisiniz. Bizler için gözünüzü kırpmadan hayatınızı feda ediyorsunuz. Siz bizim gururumuzsunuz" diye yazdı.

Şehitlere seslenen bir başka çocuk ise, "Siz her zaman bizim kalbimizdesiniz, inşallah bir gün cennette buluşuruz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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