"Devletin gücünden büyük güç yoktur" - Son Dakika
Üye Girişi

"Devletin gücünden büyük güç yoktur"

06.07.2022 09:43
"Devletin gücünden büyük güç yoktur"

Kütahya'da, 1 Haziran 2022 gecesinde yaşanan kontak kapatma eyleminde özveri ile çalışan 200 personele teşekkür belgeleri verildi.

Kütahya'da, 1 Haziran 2022 gecesinde yaşanan kontak kapatma eyleminde özveri ile çalışan 200 personele teşekkür belgeleri verildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "O gece görev alan personelin tarih yazdı" dedi.

1 Haziran gecesinde otobüsçü esnafının kontak kapatması ile birlikte, vatandaşların mağdur olmaması ve evlerine gitmeleri için gerek tüm özveriyi gösteren belediye personeline teşekkür belgesi verildi.

Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleşen teşekkür belgesi törenin açılış konuşmasını Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Kutlu yaptı. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, 1 Haziran gecesi özel halk otobüsü işletmecilerinin kontak kapatma eylemi ile ilgili olarak söylenecek çok söz olduğunu ancak susarak hiçbir şey söylenmeyecek bir gece yaşandığını söyledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kutlu, "Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Alim Işık, o gecenin karanlığında bize ışığı yaktı, başkan yardımcılarımız koordine etti, daire müdürlerimiz omuz verdi, sizler ve bizler o gece hemşehrilerimizi sokakta bırakmadık. O gece emek veren tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

" Türkiye'de hiçbir ilde olmayan ücreti vermemize rağmen hakaret işittik"

Bir musibet bin nasihattan iyidir atasözünün Kütahya Belediyesi'ne, belediye çalışanlarına ve Kütahya'ya bir tarih yazdırdığını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, o tarihin kahramanlarının o gece görev alan belediye çalışanları olduğunu ifade etti. Başkan Işık, "İyi niyetle çalışan, şehrime, şehrimin insanına katkı yapan herkese huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama her toplumun içinde olduğu gibi bu grubun içerisinde de çürük elma var ise, çürük elmaları ayıklamak o toplumun görevi. Teşekkürü bu tür kriz anlarında doğru ve hızlı karar vererek, vatandaşın mağduriyetini engelleyen karar vericileri başta olmak üzere uygulamadaki siz arkadaşlarımıza ediyorum. O gece meclisimizde Türkiye'de hiçbir ilde olmayan ücreti vermemize rağmen hakaret işittik, meclis üyelerine hakaretler edildi, belediyeye söylenmedik söz kalmadı. Biz çözüm bulmak zorundayız, kararımızı verdik ve diğer işlemlerimize devam ettik. Onların seviyesine düşemezdik. Gereken yapıldı. Meclisten sonra bir baktık kontak kapatılmış. Anayasal suç. Kimsenin kimseye ulaşım özgürlüğüne engel olmaya hakkı yok. Bırakın hakkı haddi yok. Tutanaklar tutuldu ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz yasal çerçevede yapılması gereken ne ise onu yaptı. Hızlıca karar alıp belediyemizin tüm araçlarını sefere koyarak vatandaşımızı mağdur etmedik" diye konuştu.

"İşimiz önce kurumun itibarını korumaktır"

Yapılan eylemin planlı bir eylem olduğunu ifade eden Başkan Işık, belediye personelinin özverili çalışmalarıyla bunu bastırdıklarını ifade etti. Başkan Işık, "Dersimizi aldık. Tedbirlerimizi alacağız. Kimse devletten ve devletin kurumundan büyük değildir. Bu olaylar hepimize birçok sonuç çıkarttı. Devletin gücünden büyük güç yoktur. İşimiz önce kurumun itibarını korumaktır. Bu itibarı korumak sizlerin ve bizlerin göreviydi, o gece herkes bunu yaptı. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Işık, konuşmasını, "Belediyemiz adına yaptığınız her türlü katkı ve hizmet için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu belediyenin çalışanı ister memur olsun, ister yeni girmiş işçi Kütahya Belediyesi'nde çalışmanın onurunu yaşayacak" sözleri ile tamamladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın konuşmasının ardından 1 Haziran gecesinde görev alan farklı müdürlüklerin 200 personeline teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık ve birim müdürleri tarafından verildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Zafer Meydanı projesinde asfalt serimi başladı Zafer Meydanı projesinde asfalt serimi başladı
Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Devletin gücünden büyük güç yoktur' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:57 Kolunda servet taşıyor! Acun Ilıcalı'nın saatinin 9 milyon TL olduğu ortaya çıktı
09:56 Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:04:01. #1.12#
SON DAKİKA: "Devletin gücünden büyük güç yoktur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement