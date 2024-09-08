Devrek Belediyesi Hayvan Barınağında İş Birliği

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Devrek Belediyesi Veterinerlik ekipleri ve Fen İşleri ekipleri, hayvan barınağında önemli bir iş birliği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Barınaktaki hayvanların daha sağlıklı, konforlu ve huzurlu bir yaşam alanı sağlamak amacıyla temizlik, beslenme, barınma ve sağlık gibi konularda geliştirmeler yapılmaya devam ediliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede hizmet veren Veteriner Hekim Cevdet Dede ve hayvan severlerin de katılımıyla 50 hayvanın gerekli aşıları yapıldı. Barınağımızdaki iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, barınaktaki hayvanlar için çalışmalarını sürdürecek. - ZONGULDAK