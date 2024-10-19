Devrek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Devrek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Devrek\'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri çeşitli programlarla kutlandı. Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı ve muhtarlar günü ile ilgili konuşmalar gerçekleştirildi.

19.10.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Zonguldak'ın Devrek İlçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara Cumhuriyet Alanında bulunan anıta Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı tarafından çelenk sunumu ile başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından davetlilere hitap eden Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak, "19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan bir genelge ile de "Muhtarlar Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla da bu yıl muhtarlar gününün 10. yılını kutlamaktayız. Bu günün "Muhtarlar Günü" ilan edilmesinden dolayı cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel yönetimler gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri sorumluluklar sebebi ile yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle de söz sahibi, seçilmiş eren, ihtiyar anlamları taşımaktadır. 5493 sayılı belediyeler kanununun 9. Maddesinin f bendi değiştirilerek, muğlak ifadelerin yerine daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak adres kayıt sistemi yeniden düzenlenmelidir. Muhtarların mahallerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılmaları sağlanmaları ve bu komisyon kararlarında da oy kullanma hakları olmalıdır. Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 195 yıllık bir tarihe sahiptir. Kurum genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü görevi üstlenen bir birimdir" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe; Çaydeğirmeni Beldesi Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katılırken, programın ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinden sonra program sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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