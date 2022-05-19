Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı - Son Dakika
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Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı

19.05.2022 11:46
Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku içerisinde altında kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşku içerisinde altında kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kutlanan ve bu yıl 103.yıldönümü hayata geçirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı protokol üyeleri ve vatandaşlarında yoğun katılımı ile coşku içerisinde kutlandı.

Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen kutlama törenlerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş'ın Atatürk anıtına çelen sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Devrek Gençlik ve İlçe Spor Müdürü Cihan Durdubaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Cumhuriyet Alanındaki etkinlik grupların halk oyunlarının gösterilerinin ardından hava muhalefeti nedeniyle program kısa tutularak sona erdirildi. - ZONGULDAK

Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı
Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı
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Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı Develi'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı Olur'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı Olur'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı - Son Dakika


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