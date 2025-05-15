Devrek\'te 2. Batı Karadeniz Gençlik Festivali Hazırlıkları Başladı

Devrek Belediyesi, 17 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek 2. Batı Karadeniz Gençlik Festivali öncesinde Egemenlik Piknik ve Mesire Alanı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Serpil Özmen ile Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşların doğayla iç içe zaman geçirdiği Egemenlik Alanı, festival öncesinde titizlikle temizlenip düzenleniyor. Belediye ekipleri; çim biçme, ağaç budama ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra genel temizlik faaliyetlerine de hız verdi.

Devrek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK