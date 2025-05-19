Devrek\'te Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu

Devrek İlçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Devrek'te coşku ile kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşku ile kutlandı.

Kutlama programlarına sabah saat 10'da başlandı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Cumhuriyet Alanında ki anıta çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından buradaki program sona erdi.

Devrek Şehir Stadyumun da Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediyesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hayata geçirdikleri etkinliklere ise saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Halk oyunları gösterileri, spor gösterileri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gençler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, grupların gösterileri ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerin verilmesi ile ardından program sona erdi.

Düzenlenen etkinliklere; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkan Vekili Serpil Akyar Özmen daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muharip gaziler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK