Devrek\'te Ekmek Fiyatları Güncellendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde unlu mamuller arasında yer alan ekmek fiyatları yeniden güncellendi.

Uzun zamandan bu yana fiyatlarda değişiklik yapılmadığını Erdemler Ekmek Fabrikasının Sahibi fırın işletmecisi Mehmet Erdem, "Gerek akaryakıta üst üste gelen fiyat artışları, gerek unlara gelen zamlar ve diğer giderlerinde artması nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırıncılar olarak ilgili birimler yaptığımız müracaat sonucunda ilçemizde ekmek fiyatları yeniden güncellenmiştir. Fiyatların yeniden belirlenmesine rağmen mamullerde de gramaj artışına gidilmiştir" diye konuştu.

Buna göre ilçede 240 gram ekmek 20 liradan, 480 gram ekmek ise 40 liradan satılmaya başlandı. - ZONGULDAK