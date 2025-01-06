Devrek'te El Emeği Ürünler İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek'te El Emeği Ürünler İlgi Gördü

Devrek\'te El Emeği Ürünler İlgi Gördü

Devrek Aile Destek Merkezi kursiyerleri, el emeği ürünlerini sergileyerek aile bütçelerine katkı sağladı.

06.01.2025 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek'te Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından açılan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi kursiyerleri tarafından açılan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Devrek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi (ADEM), 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan 20-60 yaş arası kadınların psikososyal, sosyokültürel, kişisel ve mesleki yönden gelişimlerini sağlamaya yönelik açılan kurs 2023 yılından beri faaliyet gösteriyor.

Merkezde düzenlenen kurslar üç aylık dönemler halinde gerçekleştiriliyor. Kurslarda kadınlara üç ay süresince koruyucu önleyici ve mesleki eğitimler veriliyor. Mesleki eğitimler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Usta Öğretici olarak görev yapan Emre Taşkıran tarafından verilirken, 2023-2024 yılları arasındaki 5 kurs döneminde toplam 125 hanım Aile Destek Merkezi kurslarından faydalandı. Takı tasarım, deri işlemeciliği ve ahşap oymacılığı alanlarında yaptıkları ürünlerini Devrek Cumhuriyet Alanında açılan standa davetlilerin beğenisine sunan kursiyer kadınlar satışlardan elde ettikleri gelirleri aile bütçesinde kullanacaklar.

Tamamen el emeği göz nuru olan ürünler arasında bez çantalar ve kalemlikler, takılar, deri kemerler, kartlıklar, cüzdanlar, anahtarlıklar, pasaportluklar, ajandalar, çantalar ve ahşap tablolar yer alıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Ekonomi, Devrek, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te El Emeği Ürünler İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 18:01:28. #1.13#
SON DAKİKA: Devrek'te El Emeği Ürünler İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.