Devrek'te Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Devrek'te Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Devrek\'te Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzun süren din görevlisi olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra hayata veda eden Vaiz Necmettin Çakmaklı, görev yaptığı camiden dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

14.02.2025 14:56  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek'te uzun süren din görevlisi olarak görevi yapan ve daha sonra da emekli olan vaiz son yolculuğuna vazife yaptığı camiden uğurlandı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde din görevlerinde bulunan daha sonra Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 2011 yılında göreve başlayan ve 2022 yılında aynı görevden emekli olan Vaiz Necmettin Çakmaklı(60)son yolculuğuna görev yaptığı camiden sevenlerinin duaları ile uğurlandı. Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Devrek Hacı İbrahim Ağa Camiinde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Bölücek Köyü Çakmaklıoğlu Mahallesi Aile Kabristanında sevenlerinin duaları ile toprağa verildi.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu'nun kıldırdığı cenaze namazında; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Zonguldak İl Müftü Yardımcısı Tahir Erçin, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Uzun zamandır hastalıkla mücadele veren Necmettin Çakmaklı evli ve iki çocuk babası beş torun sahibiydi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Devrek, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Devrek'te Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
21:57 Herkes Osayi-Samuel’i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon Herkes Osayi-Samuel'i konuşuyor: İşte Fenerbahçe penaltı beklediği pozisyon
21:43 Bingöl’de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30’dan fazla yaralı Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30'dan fazla yaralı
21:41 Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy’de art arda rekor kırdılar Önce Tadic, sonra Dzeko: Kadıköy'de art arda rekor kırdılar
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari’ye Togg hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye Togg hediye etti
21:15 Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı Yusuf Akçiçek, kariyerinde bir ilki yaşadı
20:50 ABD Donanması’na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı ABD Donanması'na Ait Uçak Gemisi Mısır Açıklarında Yük Gemisiyle Çarpıştı
20:47 Fatih Terim’in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah’a 3-2 mağlup oldu Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al-Qadsiah'a 3-2 mağlup oldu
20:40 Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 15:57:32. #1.12#
SON DAKİKA: Devrek'te Emekli Vaiz Necmettin Çakmaklı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.