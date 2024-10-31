Devrek'te Gazze'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika
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Devrek'te Gazze'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Devrek\'te Gazze\'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde, Gazze'ye yardım amacıyla kurulan hayır çarşısında, hayırseverler tarafından hazırlanan gıda ürünleri satılacak. Elde edilen gelir, Gazze'ye ulaştırılacak.

31.10.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Devrek'te Gazze'ye yardım için hayır çarşısı kuruldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediyesi tarafından Gazze'ye yardım amaçlı hayır çarşısı kuruldu. Cumhuriyet Alanında kurulan "Devrek'ten Gazze'ye, Nehir'den Deniz'e" adlı hayır çarşısında Devrekli hayırsever vatandaşlar tarafından evlerinde hazırlanan gıda çeşitleri vatandaşlara satılarak buradan elde edilecek olan gelirin Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz Çelik idaresinde yönetim kurulu üyelerinin de destek verdiği hayır çarşısına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bu tür bir çarşının Gazze'ye yardım amaçlı kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Zaman birbirimiz için destek ve kenetlenme zamanıdır. Müslümanın uzağı yakını olamaz Devrekliler olarak destek vermek için buradayız" ifadelerine yer verdiler.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ise "Öncelikle bu organizasyonu ilçemizde hayata geçirdiğimiz için mutluyum. Bizler istiyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmasın insanlar ölmesin. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz organizasyonda bizlere destek vererek çarşımıza katkı sağlayan AK Kadınlara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada elde edeceğimiz gelirin tamamı Gazze'ye gönderilecek. Yine bugün Cumhuriyet Alanında Araştırmacı Yazar Ayçin Kantoğlu tarafından 'Kapımızdaki Savaş' adlı konferans gerçekleştirilecektir. Tüm Devrekli vatandaşlarımızı bu konferansa davet ediyor, hayır çarşımıza katkı veren başta AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Nergiz Çelik'e ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Gazze'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Kuruldu - Son Dakika

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