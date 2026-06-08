Devrek'te hayat boyu öğrenme haftası etkinliği - Son Dakika
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Devrek'te hayat boyu öğrenme haftası etkinliği

Devrek\'te hayat boyu öğrenme haftası etkinliği
08.06.2026 15:09  Güncelleme: 15:11
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde, 215 kursta 3 bin 480 kursiyere belgeleri verildi ve el emeği ürünlerin sergisi açıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve başlandı ev sahipliğinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı.

Organize edilen programa protokol üyelerinin konuşmaları ile başlanırken, halk oyunları gösterileri, okuma yazma kurslarında başarılı olan kursiyerlere belgelerinin takdiminin ardından yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bir yıl boyunca açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerden oluşan sergilerin protokol tarafından açılışı gerçekleştirildikten sonra program sona erdi. Sergilenen ürünlerin stantları gün boyu Devreklilerin ziyaretine açık olacak. Düzenlenen programın amacı, hayat boyu öğrenme kültürünün tanıtılması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını kapsıyor.

Düzenlenen organizasyonda davetlilere hitap eden Devrek Halk Eğitimi Müdürü İbrahim Dikenli, "Halk Eğitimi Merkezi olarak,2025-2026 eğitim öğretim yılında 122'si genel, 79'u Mesleki ve 14'ü Okuma Yazma Kursu okumak üzere toplam 215 kurs açtık. Bu kurslarımızda 2573'ü kadın,907'si erkek olmak üzere toplam 3480 kursiyer katıldı ve bu kursiyerlerimiz başarılı bir şekilde kurslarını tamamlayarak belgelerini aldılar. Bu eğitim öğretim yılında Açıköğretim Ortaokuluna 17,Açıköğretim Lisesine ise 92 öğrenci kaydını yapıldı, 12 öğrencimiz ise mezun oldu. Çeşitli nedenlerden dolayı örgün eğitime devam edemeyen 283 ortaokul,1068 lise öğrencisi eğitim öğretimlerini yaygın eğitim kurumumuzda devam etmektedir" diye konuştu.

Hayat boyu öğrenme haftası etkinliğine; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkan Vekili Çetin Kuzlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te hayat boyu öğrenme haftası etkinliği - Son Dakika

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