Devrek\'te temel atma töreninde protokol bir araya geldi

Devrek'te k düzenlenen temel atma töreninde ilçe protokolü bir araya geldi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen 04-06 yaş arası Kur'an Kursu ve İlçe Müftülük Hizmet Binasının temel atma töreninde ilçe protokolü bir araya geldi.

Eski Mahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının yanında gerçekleştirilen temel atma törenine saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunmasıyla devam edildi.

Hayırsever gurbetçi vatandaş Yaşar Ünal tarafından yapımı üstlenilen 04-06 yaş arası Kur'an Kursu hizmet binası ve devlet tarafından hayata geçirilecek İlçe Müftülük Binasının yaklaşık bir yıl içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor. Yapılan konuşmaların ve duaların ardında protokol tarafında inşaatın temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Düzenlenen temel atma törenine; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Çaycuma İlçe Müftüsü Adem Bebek, Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı - ZONGULDAK