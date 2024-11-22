Devrek'te Organize Sanayi Bölgesi İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika
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Devrek'te Organize Sanayi Bölgesi İçin İlk Adımlar Atıldı

Devrek\'te Organize Sanayi Bölgesi İçin İlk Adımlar Atıldı

Devrek'te kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için Devrek Belediye Başkanı ve Kaymakam, üniversite rektöründen arazi talebinde bulundu. İstihdamı artırmak ve ekonomik gelişimi sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

22.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Devrek'te hayata geçirilmesi hedeflenen OSB için ilk adımlar atıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi için ilk adımlar atıldı. Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice ile birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret ederek, Devrek Meslek Yüksekokulu'na ait mevcut açık cezaevi yanında bulunan 180 dönümlük arazinin OSB'nin kurulması amacıyla devri talebinde bulundu.

İlçede Organize Sanayi Bölgesi kurulması yolunda yapılan girişimler kapsamında Başkan Ulupınar ve Kaymakam Evlice, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Devrek TSO Başkanı Abdullah Başoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Mezir ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir'in de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Devrek'imizin kalkınması ve refahı için durmaksızın çalışıyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan istihdam açığını kapatmak ve ekonomik gelişimi sağlamak adına OSB kurulması için ilk adımlarımızı attık. İlçemizin Filyos Limanına olan stratejik konumu ve çalışkan insanlarımızın gücüyle Devrek'i kalkındıracağız. Bu süreçte emeği geçen herkese Devrek halkı adına teşekkür ediyorum. İlçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devrek'te Organize Sanayi Bölgesi İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika

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