Devrek'te Ramazan ayının süslemelerinden olan mahyalar yandı

Devrek'te Ramazan ayının süslemeleri arasında yer alan olan minareler ve sokakların mahyaları faaliyete geçti. 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının geleneksel adetleri arasında yer alan ve minareler ile caddeleri süsleyen mahyalar Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyete geçirildi. Tüm İslam aleminin dört gözle beklediği mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte Devrek'te de manevi anlamda değişikliklere hissedilir derecede başlandı.

İlçe belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanındaki sahada faaliyete geçirilen "Hoş geldin ya Şehri Ramazan" led ışıklı mahya vatandaşların hizmetine sunuldu. Ramazan ayının süsleri arasında yer alan mahyalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken, maneviyata renk getiren bu sistemi hayata geçiren belediyeye teşekkür ettiler. - ZONGULDAK