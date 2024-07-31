Devrek\'te Yaz Şenlikleri ile Vatandaşlar Eğlendi

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Devrek'te düzenlenen Yaz Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde belediye tarafından hayata geçirilen "Yaz Şenlikleri" etkinliğinde vatandaşlar Tür Sanat Müziği ve Alternatif Pop Müziği ile eğlencenin doruğuna ulaştılar. Cumhuriyet Alanında düzenlen programda Türk Sanat Müziği dalında Devrekli Sanatçı İdil Ayanoğlu ile yine Alternatif Pop Müziğinin bölgede tanınan isimler arasında yer alan Devrekli Sanatçı Tarık Yüksel bir birinden güzel eserlerle ve hareketli parçalarla vatandaşlara neşeli saatler yaşattılar. İlçe ve ilçenin dışından da yüzlerce davetlinin katıldığı müzik şöleni geç saatlere kadar devam ederken, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar," Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecektir. Belediye olarak gerek bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve gerekse de gurbetçi vatandaşlarımıza moral ve motivasyon anlamında destek vermeyi ve bu tür etkinliklerimizin yaz boyu devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu. - ZONGULDAK