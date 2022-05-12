Devrek'te "Zonguldak Çözüyor " bilgi yarışması - Son Dakika

Devrek'te düzenlenen "Zonguldak Çözüyor " adlı bilgi yarışmasında öğrenciler bilgilerini davetlilerle paylaştı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgi yarışmasında öğrenciler bilgilerini salonda bulunan protokol ve diğer davetlilerle paylaştılar.

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinde düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Zonguldak Çözüyor" bilgi yarışmasına Zonguldak ve ilçelerinden 52 okul katılırken, toplamda 165 öğrenci düzenlenen yarışmada bilgilerini protokol ve diğer davetlilerle paylaştılar.

Organize edilen programda davetlilere hitap eden Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Müdürü Turgay Kırgil,"Düzenlenen yarışmamın amacı, etkinliklere dayalı matematik öğrenimini ve bireysel başarının önemini vurgulamak, öğrencilere zamanı iyi kullanma becerisinin önemini kavratmak ve okullar arası iletişimi geliştirmektir. Yerel anlamda ilimizin akademik başarısının artmasına katkıda bulunmak amaçlarımızın arasındadır.

İlimizin marka değeri haline gelmiş olan "Zonguldak Okuyor Projesinden" sonra "Zonguldak Çözüyor " yarışmasını da aynı seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarışma sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, bireysel sınav sonucunda alınan toplam puana göre dereceye giren öğrencilere belirli miktarlarda para ve çeşitli hediyeler verilirken, etkinlik bilim- sanat şenliği ile desteklendi.

Düzenlenen programa; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK