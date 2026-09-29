Devrekli hafızlar 14 ilin katıldığı Tokat'taki finalde üçüncü ve dördüncü oldu - Son Dakika
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Devrekli hafızlar 14 ilin katıldığı Tokat'taki finalde üçüncü ve dördüncü oldu

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Devrekli hafızlar 14 ilin katıldığı Tokat\'taki finalde üçüncü ve dördüncü oldu
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Devrekli hafız öğrenciler, Tokat'ta 14 ilin katıldığı Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması Bölge Finali'nde üçüncü ve dördüncü oldu. Yetkililer, Zonguldak ve Devrek'i başarıyla temsil eden öğrencileri ve emek veren hocaları tebrik etti.

Devrekli öğrenciler Tokat'ta yapılan hafızlık yarışmasında başarı ile döndüler.

Devrekli Hafız öğrenciler Tokat ilinde gerçekleştirilen Hafızlık finalinde üçüncülük ve dördüncülüğü elde ederek döndüler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Arası Hafızlık Yarışması kapsamında Tokat'ta gerçekleştirilen Bölge Finalinde 14 ilin katılımıyla önemli bir başarı elde edildi. Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu öğrencisi Hafız Umut Kulak bölge finalinde üçüncü ve Merkez Kız Kur'an Kursu öğrenci Büşra Kocaman ise yarışmada dördüncü olarak tamamlarken Zonguldak ve Devrek'in de ismini Tokat'ta hafızlık alanında iyi bir derece ile duyurmayı başardılar.

Bölge finalinde Tokat'tan hatırı sayılır bir derece ile dönen öğrencileri tebrik eden yetkililer," Zonguldak'ı ve Devrek'i başarıyla temsil eden öğrencilerimize emek veren hocalarımızı ve ailelerini gönülden tebrik ediyoruz. Kur'an-ı Kerim yolunda gösterdikleri gayret ve elde ettikleri bu güzel dereceler bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesten razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

Kaynak: İHA
Diyanet İşleri BaşkanlığıZonguldakGüncelEğitimDevrekTokatYerelSon Dakika

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