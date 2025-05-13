Dicle Elektrik\'ten Bilimsel Destek

Geleceğin bilim insanlarını destekleme misyonunu sürdüren Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu'na ana sponsor olarak destek verdi. Sempozyumda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, özelleşme sürecinden bu yana yapılan yatırımlarla bölgede 58 milyar kilovatsaatlik enerji israfının önlendiğini söyledi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji arzını hedefleyerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, hizmet bölgesindeki bilimsel çalışmalara desteğini sürdürüyor. Dicle Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu'nun (DUFEBLAS) ana sponsoru olan şirket, bilimsel gelişmeler ile enerji teknolojilerini buluşturmaya devam ediyor.

"Üniversitelerle iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz"

DUFEBLAS'ta konuşan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, özelleşme sürecinin başladığı 2013 yılından bu yana yapılan yatırımlarla bölgede 58 milyar kilovatsaatlik enerji israfının önlendiğini söyledi. Tüzün, "1.3 milyon abonemiz artık akıllı şebekeye entegre. Yapay zeka ve dijitalleşme yolculuğumuzda üniversitelerle iş birliğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

"Son 4 ayda tüketim yüzde 50 oranında arttı"

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 elektrik dağıtım şirketi arasında en çok enerji tüketilen bölgede hizmet verdiklerini, ayrıca trafo sayısı bakımından da birinci sırada olduklarını belirten Nedim Tüzün, bölgedeki enerji tüketimi ve kayıplarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Özellikle tarımsal sulama kaynaklı kaçak kullanımın ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Tüzün, son 4 ayda tüketimin yüzde 50 oranında arttığını belirtti. Bu durumun hem enerji güvenliği hem de arz sürekliliği açısından ciddi bir risk olduğunu belirten Tüzün, sürdürülebilir bir gelecek için kayıt dışı tüketimle mücadelenin önemine işaret etti.

Bölgede 947 GES ile 1.2 GW kurulu güce ulaşıldı

Açıklamalarında bölgedeki yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin bilgi paylaşan Nedim Tüzün, Dicle Elektrik'in hizmet verdiği dağıtım bölgesinde kurulan Güneş Enerji Santrallerinin (GES) sayısının 947'ye ulaştığını, bu santrallerin büyük çoğunluğunun yüksek kapasiteli tesisler olduğunu belirtti. Toplam kurulu gücün 1.2 GW seviyesinde olduğunu kaydeden Tüzün, bu potansiyelin hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı DUFEBLAS, farklı salonlarda yapılacak paralel oturumlarla 3 gün boyunca devam edecek. - DİYARBAKIR