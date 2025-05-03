Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Son - Son Dakika
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Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Son

Dicle Elektrik\'ten Kaçak Elektriğe Son

Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımını engelleyen EPDK onaylı Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç geliştirdi.

03.05.2025 10:11
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Dicle Elektrik, Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınan 'Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç' ile kaçak elektrik kullanımının önüne geçilecek.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, teknoloji odaklı yatırımları ve yenilikçi Ar-Ge projeleriyle sektörde öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sektörün ilk Ar-Ge merkezinde bugüne kadar 60'tan fazla nitelikli projeyi hayata geçirdi. Bu merkezde geliştirilen son yenilik ise özellikle kaçak elektrik kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen "Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç" oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan bu sayaç, kaçak kullanımın tespitinde yeni bir dönem başlatıyor.

Dicle Elektrik Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve prototipi başarıyla test edilen Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç, klasik sayaçların aksine, nötr hattının by pass edilmesi durumunda dahi tüketimi ölçmeye devam ediyor. Bu sayede kullanıcıların sayaçları yanıltarak kaçak elektrik kullanması artık mümkün olmuyor. Sayaç aynı zamanda, müdahale tespit edildiğinde bağlı bulunduğu SCADA merkezine anında bildirim göndererek alarm sistemiyle uyarı veriyor.

Projeyi hayata geçiren Eksim Holding grup şirketi Dicle Elektrik adına açıklama yapan Ar-Ge ve Dijital Süreç Yönetimi Direktörü Mustafa Çelikpençe, "Monofaze sayaçlara müdahale sonucu nötr by pass edilerek yapılan kaçak kullanımlarını bu sayaçla tarihe gömüyoruz. Sayaç, nötr bağlantısı kesildiğinde dahi doğru ölçüm yapabiliyor. Ayrıca alarm kaydı oluşturarak merkezi bilgilendiriyor. Bu yenilikçi proje ile kaçak tüketimi azalacak, şebeke yükü hafifleyecek ve böylelikle ülke ekonomisine verilen zarar en aza indirilecek." dedi.

Dicle Elektrik, 2017 yılında kurduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ar-Ge Merkezi'nde bugüne dek yer altı kaçaklarını tespit eden 'Köstebek' cihazı, Makaralı Aydınlatma Direği, Hibrit Soğutmalı Trafo gibi pek çok yeniliği sektöre kazandırdı. Haberleşmeli Nötrsüz Sayaç ise, Ar-Ge merkezinin geliştirdiği son teknoloji ürünü olarak kaçakla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle Elektrik'ten Kaçak Elektriğe Son - Son Dakika

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