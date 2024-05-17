Dicle Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Günü Etkinlikleri

Dicle Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Günü Etkinlikleri

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Sosyal Komite tarafından düzenlenen etkinliklerde, hipertansiyonun önlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak, düzenli kontrol, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve stres yönetimi gibi önlemlerin önemi vurgulandı. Etkinlik kapsamında ücretsiz tansiyon ölçümleri yapıldı ve sağlıklı beslenme, egzersiz ve stres yönetimi konularında broşürler dağıtıldı.

17.05.2024 18:58
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Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Sosyal Komite tarafından, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde, hipertansiyonun önlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, hipertansiyonun ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, "Hipertansiyon, kalp krizi, felç ve böbrek hastalığı gibi birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilir. Bu nedenle, kan basıncınızı düzenli olarak kontrol ettirmeniz ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeniz büyük önem taşıyor" dedi.

Prof. Dr. Akıl, hipertansiyonun önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, tuz tüketimini azaltmak ve stresten uzak durmak hipertansiyon riskini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca, sigara ve alkol kullanımının da hipertansiyona yol açtığını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, hastane personeli ve gönüllü sağlık çalışanları tarafından ana bina polikliniklerde kurulan stantta ücretsiz tansiyon ölçümleri yapıldı. Ayrıca, ziyaretçilere sağlıklı beslenme, egzersiz ve stres yönetimi konularında broşürler dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dicle Üniversitesi Hastanesi Hipertansiyon Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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