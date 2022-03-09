Didim Atatürk stadında yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Didim Atatürk stadında yenileme çalışmaları sürüyor

09.03.2022 10:05
Didim Atatürk stadında yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesine geçmesinin ardından Didim Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesine geçmesinin ardından Didim Atatürk Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Didim Atatürk Stadı'nın bakım ve onarım çalışması tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl ülke genelinde tüm statların Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kalması sebebiyle Didim Atatürk Stadı da Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne geçmişti. Süreç içerisinde Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu Didim Stadı'nın tribün, soyunma odaları ve diğer anlamdaki eksikliklerinin giderileceğini bildirmesinin ardından stattaki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda stat tribünlerinin dış cephesi boyanırken, tabelalarının asıldığı görüldü. Tribün altlarında bulunan ve kulüplere verileceği öğrenilen yerlerin ise dış tamiratının yapıldığı ve kapıların yerleştirildiği görüldü. Soyunma odaları kısmının yıkılmasının ardından ihale sürecinin tamamlanması sonrasında yeni tribün çalışmalarına başlanacağı öğrenilirken, sahanın çim bakımlarının ise yapıldığı görüldü. - AYDIN

Didim Atatürk stadında yenileme çalışmaları sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Atatürk stadında yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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