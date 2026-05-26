Didim Bayram Tatilinde Dolu

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirenlerle dolup taştı. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, Altınkum plajında güneşlenerek denize girdi.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilini değerlendirmek isteyen binlerce vatandaş, soluğu Didim'de aldı. Bayram tatiliyle birlikte ilçedeki konaklama tesislerinde doluluk oranları üst seviyeye ulaşırken, güzel havayı fırsat bilen tatilciler dünyaca ünlü Altınkum Plajı'na akın etti. Termometrelerin yaz sıcaklarını aratmadığı ilçede, yerli ve yabancı turistler gün boyu güneşlenerek nisan ayında denize girmenin keyfini çıkardı. Altınkum Yalı caddesindeki bir çok restoran, kafe ve işletmelerinde açık olduğu ve müşterilerini ağırladıkları görüldü. - AYDIN