Didim Belediye Başkanı Atabay; "Otizm bir engel değil farkındalıktır" - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı Atabay; "Otizm bir engel değil farkındalıktır"

25.03.2022 13:59
Didim Belediye Başkanı Atabay; "Otizm bir engel değil farkındalıktır"

Didim Otizm ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Didim Otizm ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Başkan Atabay, "Otizm bir engel değil farkındalıktır" dedi.

Didim Otizm ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti. Dernek Başkanı Eda Demir, Başkan Atabay'ı 1 Nisan Cuma günü Didim Kapalı Spor Salonu'nda otizmli çocuklar ile gerçekleştirilecek olan spor ve dans etkinliği ile 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya'nın katılımı ile yapılacak olan 'Yüksek İşlevli Otizm' seminerine davet etti.

Otizmli çocukların eğitiminin ve gelişimlerine desteğin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ve kendilerinin en hassas olduğu noktalar arasında bulunduğunu söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Otizmli çocuklar bizler için çok değerli. Biliyoruz ki otizm bir engel değil farklılıktır. Aydınımızda otizmli çocuklara yönelik gerçekleştirilen projeler yönünden en başarılı şehirler arasında. Biliyorsunuz ki Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun destekleri ile birçok ilçemizde otizmli çocuklara yönelik merkezler açtı. Bizler, Aydın'da otizmli çocuklarımıza yönelik desteklerimizi ve projelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda Dernek Başkanı Demir ve beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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Ahmet Deniz Atabay, Aydın, Otizm, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Atabay; 'Otizm bir engel değil farkındalıktır' - Son Dakika


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