Üye Girişi
Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı

01.02.2022 09:37
Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kış Kupası'nda Didim Tenis Kulübü adına katılarak kendi dalında Türkiye Şampiyonu olan Adas Turan Efe ve Türkiye ikincisi İklim Sidar Kara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile görüştü.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Kış Kupası'nda Didim Tenis Kulübü adına katılarak kendi dalında Türkiye Şampiyonu olan Adas Turan Efe ve Türkiye ikincisi İklim Sidar Kara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile görüştü.

Türkiye Tenis Federasyonu Faaliyet Programında yer alan, Türkiye Kış Kupası 24-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Göcek'de düzenlendi. Turnuvaya Didim Tenis Kulübü adına katılan Adas Turan Efe 10 yaş şampiyonu olurken, İlkim Sidar Kara'da turnuvayı ikincilikle bitirdi. Turnuvanın ardından Didim Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ile birlikte turnuvada dereceye giren Adas Turan Efe ve İlkim Sidar Kara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı makamında ziyaret etti.

Başarılarından dolayı minik tenisçilere teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarıları bizleri gururlandırdı. Türkiye Kış Kupası 10 yaş şampiyonu olan Adas Turan Efe, turnuvayı ikincilikle bitiren İlkim Sidar Kara'yı başarılarından dolayı tenisçilerimize tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye giren tenisçiler, kupaları ile birlikte Başkan Atabay ile hatıra fotoğrafı çekildi. Ziyaretin sonunda Atabay çocuklara içerisinde hediyelerin bulunduğu çantaları takdim etti. - AYDIN

Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı
Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı

YORUMLAR
500

Türkiye, Tenis, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:39 İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu
09:32 Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?
09:10 Vali Yardımcısı Kasımoğlu, şiddet gören iki köpeği sahiplendi
09:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı Atabay şampiyon tenisçileri ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement