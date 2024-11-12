Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe genelinde devam eden yol yapım ve diğer proje çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Sanayi esnafının teşekkürlerini alan Başkan Gençay, ilçeyi daha modern hale getirmek için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

12.11.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Didimli vatandaşların daha güzel bir kentte yaşamaları için Didim Belediyesi çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Didim Belediyesi ekiplerince kentin farklı bölgelerinde devam eden çalışmaları, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcısı Kaan Topçuoğulları ve birim amirleri yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Gençay, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Didim Belediyesi tarafından, 75. Yıl Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen parke taşı ile yol yapım çalışmalarıyla sanayi esnafı rahat bir nefes aldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmaları incelemek için 75. Yıl Sanayi Sitesi'ne giden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sanayi esnafı ile bir araya geldi. Sanayi esnafı hizmetlerinden dolayı Başkan Gençay'a teşekkür etti.

Didim Belediyesi ekipleri Mavişehir ve Mersindere Mahallelerinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sedef Koy'da devam eden sahil şeridi ve yürüyüş bandı çalışmalarını yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Mersindere Mahallesi'nde yapılan kanal temizliği çalışmasını yerinde kontrol ederek birim amirlerinden bilgi aldı.

Altınkum Mahallesi 63 Sokak'ta devam eden ve Altınkum Mahallesi 77 Sokak ile Çamlık Mahallesi 540 Sokak'ta tamamlanan yol yapım çalışmalarını inceleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizin her bölgesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlçemizi hizmetlerle güzelleştireceğiz. Modern bir kent için çalışmalarımıza gece gündüz devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hatice Gençay, Politika, Yerel, Yaşam, Didim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:33:46. #1.13#
SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çalışmaları Yerinde İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.