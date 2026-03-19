Başkan Gençay pazar esnafı ile bayram öncesi bir araya geldi

Ramazan Bayramı'na saatler kala, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çarşamba Pazarı'nı ziyaret ederek pazar esnafı ve halkla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında esnafla tek tek sohbet eden Başkan Hatice Gençay, onların talep ve önerilerini dinledi.

Esnafın karşılaştığı sorunlara ilişkin bilgi alan Başkan Hatice Gençay, belediye olarak her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, esnafa bereketli ve hayırlı kazançlar dilendi. Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay "Her zaman esnafımızın yanında olmaya, onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın tüm esnafımıza, hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - AYDIN