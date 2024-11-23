Didim Belediye Başkanı\'ndan Öğretmenler Günü Kutlaması

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere jest yaparak, çiçek takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin günü kutladı. Öğretmenlere Didim Belediyesi'ne ait Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda yetiştirilen çiçekleri takdim eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, ilçede bulunan her okula da kahve makinesi hediye etti.

Tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kentimizin yarınlarını inşa eden, her öğrencinin yüreğine dokunan ve onların hayallerine öncülük eden öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Bir çocuğu yetiştirdiği gibi bir çiçeği de yetiştirmelerini ve içtikleri her kahvede bizleri hatırlamalarını istedik. Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" dedi. - AYDIN