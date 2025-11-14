Didim Belediye Başkanı'ndan Özlem Çerçioğlu'na Sert Tepki - Son Dakika
Yerel

Didim Belediye Başkanı'ndan Özlem Çerçioğlu'na Sert Tepki

14.11.2025 20:33
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nden ayrılma isteğine tepki gösterdi. Gençay, Çerçioğlu'nun yıllardır Aydın halkını kandırdığını iddia etti ve belediyenin mali durumu hakkında da eleştirilerde bulundu.

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nden (SODEM) ayrılmak istemesine tepki gösterdi. Gençay, "Özlem Çerçioğlu SODEM'den çıkmak istediğine göre demek ki yıllarca Aydın halkını sosyal demokratım diye kandırdı" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin SODEM'den ayrılma talebi meclis gündemine geldi ve oy çokluğu ile reddedildi.

Meclis toplantısı sonrası Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Büyükşehir Belediyesi'nin SODEM'den ayrılma talebi ilişkin Aydın Büyükşehir Belediye binası önünde açıklama yaptı. SODEM'in şimdiye kadar hiçbir sosyal demokrat belediyeye üyelik için baskı yapmadığını belirten Gençay, şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu, yanlış ifadelerde bulundu. Demek ki bunca yıl Aydın halkını sosyal demokratım diye kandırdı. Aydın halkı sosyal demokrattır ve bunu önümüzdeki seçimlerde gösterecektir. 11 yıldır SODEM üyesiydi. Aklı şimdi mi başına geldi? Aydın'ı algıyla yönetmeye çalışıyor."

"Aldığınız parayı ne yaptınız?"

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı Olağan Meclis toplantısında CHP Grubu olarak defin hizmetleriyle ilgili verdikleri önergeye de değinen Gençay, şöyle konuştu:

"CHP'li belediyelere 'Cenazeleri siz kaldıramıyorsanız biz kaldırırız' diye çıkış yaptılar. Şimdi biz de soruyoruz: Devletten cenaze ve mezarlık hizmetleri için aldığınız parayı ne yaptınız? Önce bunun cevabını verin. Geçen ay verdiğimiz soru önergelerinin cevabını hala bekliyoruz. Biz, zamanında Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'li olduğu için üzerindeki yükü almak amacıyla defin hizmetlerini üstlenmiştik. Şimdi bizden sürekli kredi çekmek için yetki istiyorlar. Eğer paraları yoksa biz vatandaşımızın yanında olup bu hizmetleri vermeye devam edebiliriz."

Kaynak: ANKA

