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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan Yeni Yıl Mesajı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 2023 yılının zorluklarına rağmen hizmetlerini sürdürdüklerini ve 2024 yılının barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ettiğini belirtti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay\'dan Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 09:58,  Güncelleme: 09:58
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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay mesajında, "Acısıyla tatlısıyla, üzüntüsü ile sevinci ile bir yılı daha geri de bıraktık. Geride bıraktığımız 2023 yılı bizler için zorlu bir yıl oldu. Yılın başında karşılaştığımız deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Hep birlikte bir araya gelerek zorlukların üstesinden birlikte geldik. Karşılaştığımız zorluklara rağmen, hemşerilerimize iyi hizmet sunmak adına gayretle çalışmalarımızı sürdürdük. Yeni yıla belediyecilik anlamında yatırımlarımızı sürdürerek, Didimlilere hizmetin en iyisi ile sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının kentimize ve ülkemize barış, huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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